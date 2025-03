Die besten Business Bücher 2025

Am 05.11.2025 erscheint das neue business bestseller Magazin: 100 Seiten mit redaktionellen Beiträgen, Interviews, Vorabdrucken sowie der Liste der besten Business Bücher des Jahres.

Natürlich können wir unsere redaktionellen Augen längst nicht mehr überall haben, weshalb wir immer gerne Hinweise auf Bücher, Themen und Autoren entgegen nehmen.

Am einfachsten per E-Mail an: redaktion@business-bestseller.com

Neben den redaktionellen Möglichkeiten bietet business bestseller Verlagen, Autoren und Seminaranbietern ein Netzwerk und eine Vielzahl von Kooperations- und Marketinginstrumenten, um die Sichtbarkeit und den Erfolg eines Buches in den relevanten Zielgruppen zu maximieren.

Dafür kontaktieren Sie am besten direkt Herausgeber Alexander Krunic