Die Inflation schlagen: bb live mit Prof. Dr. Hermann Simon

Mittwoch, 31.08.2022, 18.30 Uhr · Prof. Dr. Hermann Simon im bb Live-Gespräch über sein neuestes Buch „Die Inflation schlagen“

Hier kostenfrei anmelden, um live dabei zu sein:

Nach Ihrer Anmeldung hier erhalten Sie per E-Mail alle Details zur Teilnahme am 31.08., wie sie vorab und am Mittwoch live Fragen stellen und mitreden können und wo Sie im Anschluss die Aufzeichnung finden.

Außerdem erhalten Sie sofort einen Link zum kostenfreien Download unserer aktuellen, von Prof. Simon autorisierten, 8-seitigen summary von „Die Inflation schlagen“ als digitale Ausgabe (PDF).

Support-Anfragen gerne direkt an support@business-bestseller.com

Datenschutz-Hinweis:

Falls Sie sich das erste Mal bei business bestseller mit Ihrer E-Mail registrieren, erhalten Sie zuerst eine Aufforderung zur Bestätigung Ihrer E-Mail-Adresse, um eine mißbräuchliche Verwendung auszuschließen.

Wir nehmen den Schutz Ihrer Daten sehr ernst und natürlich können Sie sich jederzeit wieder mit einem Klick vom Erhalt von E-Mails abmelden.